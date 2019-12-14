شكرا لقرائتكم سالم الدوسري: التركيز العالي أوصلنا لنصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي 1 - صفر ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة حاليًا في قطر.

وقال الدوسري في تصريحات بعد المباراة: الفوز خطوة مهمة للفريق في هذه البطولة التي نتعامل بها خطوة بخطوة، وإن شاء الله تتبقى لنا خطوتان، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق للوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة، الفوز كان للفريق صاحب أقل من الأخطاء، وجميع اللاعبين بذلوا كل الجهد وعملوا من أجل خدمة الهلال، وأعتقد أن تركيزنا كان عاليا، ولم نستعجل في تحقيق الفوز، وانتظرنا حتى جاءتنا الفرصة لنحقق الانتصار المطلوب.

وشدد الدوسري على أن لاعبي الهلال لم يخشوا على الإطلاق الحضور الجماهيري الكبير من قبل جماهير الترجي، مشيرا إلى أنهم اعتادوا على هذه الأجواء، ودخلوا المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط وهو ما حدث بالفعل.

وتأهل الهلال لمواجهة فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي من المسابقة، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.