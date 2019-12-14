شكرا لقرائتكم هدفان رائعان من صلاح يمنحان ليفربول الفوز على واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ليقود فريقه ليفربول لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى تسعة أهداف، ليرفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد واتفورد عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

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وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الثامن على التوالي والسادس عشر في الدوري بشكل عام مقابل تعادل وحيد.

في المقابل تعد هذه هي العاشرة لفريق واتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل تحقيق انتصار وحيد والتعادل في ست مباريات.

ويستعد ليفربول للسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، إذيلعب في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع بين مونتيري المكسيكي والسد القطري.