شكرا لقرائتكم يونايتد يكمل 4 آلاف مباراة متتالية معتمداً على "الأكاديمية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه فخور بإكمال مسيرة النادي الذي يستعد لخوض المباراة رقم 4 آلاف على التوالي بالاعتماد على لاعب واحد على الأقل من خريجي أكاديمية الناشئين في التشكيلة وذلك عندما يواجه إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبدأت السلسلة منذ مباراة في الدرجة الثانية أمام فولهام عام 1937. ويسير لاعبون بالتشكيلة الحالية ومن بينهم ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي على خطى أساطير مثل بوبي تشارلتون وجورج بيست وجيل 92. وقال سولشاير في بيان : إعطاء فرص للاعبين شبان تقليد لدى النادي ونحن فخورون جدا به. إنه جزء من طبيعتنا وتدرك ذلك سريعا عندما تلتحق بالنادي.

وأضاف: لا يوجد شيء يسعدني أكثر من دخول لاعب من الأكاديمية إلى أرض الملعب. اللاعبون الشبان يمكنهم إبهارك وإدهاشك عندما تمنحهم الفرصة لإظهار مواهبهم. إنهم حجر أساس ومصدر فخر ونتمنى أن تستمر هذه العادة طويلا.

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ومنح يونايتد بالفعل الفرصة لعشرة من أبناء الأكاديمية للعب هذا الموسم وخاضوا أكثر من ثلث دقائق اللعب المتاحة للفريق الأول.

وقال نيكي بات رئيس التطوير في الفريق الأول: الهدف الأسمى للأكاديمية هو إمداد الفريق الأول بلاعبين وهذا يحدث للمباراة 4 آلاف على التوالي وهو انجاز هائل.

وكان بات ضمن جيل 1992 في يونايتد الذي ضم جاري نيفيل وديفيد بيكهام وبول سكولز وعاش سنوات ذهبية تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون في التسعينات.

وتابع : هذا رقم مذهل ويحدثك عن يونايتد. لعب الجميع في النادي دورا محوريا ويجب أن نشعر بفخر شديد بسبب هذه القاعدة.