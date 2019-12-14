شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن التفويت للزمالك: "زهقنا من كلام الأطفال والمباراة صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، عن استيائه الشديد من الأقاويل التى تتردد دائمًا حول "تفويته" للزمالك فى المواجهات التى تجمعهما، مؤكدًا إنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول هذا الأمر.

ورد طارق يحيى فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن شائعة التفويت للزمالك قائلاً: "زهقنا بقى من كلام الأطفال ده، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين لأن كل فريق هدفه تحقيق الفوز".

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تابع المدير الفنى للطلائع حديثه، لافتًا إلى إنه نجح فى معالجة بعض الأزمات التى كان يعانى منها فريقه من الناحية الفنية داخل المستطيل الأخضر، وأن هدفهم تحقيق نتيجة ايجابية أمام الفارس الأبيض المنتشى بعد الفوز بثنائية نظيفة على بيراميدز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.