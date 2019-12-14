حكام الأسبوع الثامن للدورى.. نور الدين للأهلى والحدود .. والعمرواى للاسماعيلى و مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم تحكيم مباريات غدا الأحد فى الاسبوع الثامن للدورى ، وكما انفرد الخليج 365 إبراهيم نور الدين للاهلى والحدود ، كما أختارت صبحي العمراوي لمباراة اف سي مصر مع الإسماعيلي ، ومحمود الدسوقى لسموحة وأسوان . وجاءت أطقم التحكيم للمباريات كالتالى : - Advertisements اف سي مصر مع الإسماعيلي اف سي مصر مع الإسماعيلي صبحي العمراوي حكما للساحة و يعاونه محمد عبد المجيد ووائل شعبان حكام مساعدين .. وإسلام أبو شنب حكما رابعا - سموحة مع أسوان - سموحة مع أسوان محمود دسوقي حكما للساحة وتامر رشاد وشهاب راشد حكام مساعدين .. وأشرف مسعد حكما رابعا. - الأهلي مع حرس الحدود - الأهلي مع حرس الحدود إبراهيم نور الدين حكما للساحة وأحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين .. وعمرو سامي حكما رابعا

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