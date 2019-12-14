شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية يتصدر المجموعة العاشرة فى دورى الدرجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الشرقية لكرة القدم، على نظيرة فريق تلا بهدف من ضربة جزاء، فى المباراة التى انتهت قبل قليل على ملعب مركز شباب تلا، ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى القسم الثالث، و بذلك يرتفع رصيد الفريق إلى ثلاث نقاط جديدة لتصبح 13 نقطة و يتصدر المجموعة.

تميزت المباراة بالسخونة و الهجوم من الشوط الأول، كما شهدت طرد لاعب الشرقية محمد محمود الشهير بـ"تريكة" فى الشوط الأول، وأحرز الهدف اللاعب حامد فيصل.

وجاءت نتائج المجموعة العاشرة على النحو حيث فاز بلبيس على فاقوس بهدفين، فوز سرس الليان بهدف على أبوحماد، كما فاز ميت خاقان بهدفين مقابل هدف لديرب، و هدف لغزل شبين أمام دقادوس و هدفين لعرب الرمل مقابل هدف لأبو كبير.

وكان مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية، أعلن عن تشكيل الفريق الذى خاض مباراة مركز شباب تلا، وجاء تشكيل الشرقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيد عماد.

خط الدفاع : محمود صلاح، أحمد صقر، محمد صالح، أحمد السيسي.

خط الوسط: حامد فيصل، عمر فتحي أحمد عبدالغني، على الجنايني، محمد محمود "تريكة".

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خط الهجوم: كريم سمير.

وأدار المباراة علاء حافظ حكم ساحة، ومحمد إبراهيم مساعد أول، ومحمود رشوان مساعد ثان، من منطقة الإسكندرية.