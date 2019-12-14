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الأهلى يقيد كهربا فى قائمته الإفريقية على طريقة الزمالك وباولو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يحق للنادى الأهلى قيد محمود كهربا لاعبه الجديد القادم فى أفيش البرتغالى، فى قائمته الإفريقية خلال يناير المقبل، خاصة وأنه اللاعب لم يشارك مع الزمالك فى أى مباراة عندما تم قيده فى القائمة الافريقية البيضاء.

 

وتنص لائحة دوري أبطال إفريقيا على أنه: "خلال العام ذاته ، فاللاعب من حيث المبدأ يحق له المشاركة لنادي واحد في بطولات الأندية، وعلى الرغم من ذلك إذا تم قيد اللاعب في قائمة أحد الأندية ولم يشارك في أي مباراة ببطولات الأندية، يحق له المشاركة مع ناد أخر مشارك في إحدى مسابقات الأندية خلال نفس العام مادام متفقًا مع اللوائح."

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه بناء على هذا النص، سيكون من حق الأهلي قيد كهربا في القائمة المحلية، خلال موسم الانتقالات الشتوية، على أن يقوم بإضافته للقائمة الإفريقية بعد ذلك.

 

وسبق أن قام الزمالك بالاعتماد على هذا البند عام 2017 لإضافة حسام باولو القادم من سموحة في قائمته الإفريقية كونه تواجد في قائمة الفريق السكندري، لكن لم يكن قد شارك في أي مباراة للفريق.

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