سوبر كورة.. عيون البدرى ترصد المرشحون الخمسة لقائمة المنتخب فى مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على متابعة أكثر من لاعب لدعم الفراعنة الكبار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا فى معسكرىّ مارس ويونيو المقبلين حيث سيخوض الفراعنة خلالهما تصفيات بطولة كأس العالم 2022.
وكان البدرى قد استهل مشواره مع الفراعنة بتعادلين فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق فى برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مجددا بدون اهداف أمام جزر القمر فى الجولة الثانية.
وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".. وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10، على أن تتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة لتصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.
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