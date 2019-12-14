صور.. الحضرى يستضيف "مكتشفه" فى فيلا أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف اليوم، السبت، عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، سميح بلبولة مدرب حراس دمياط فى التسعينيات، ونجله أحمد بلبولة فى فيلاته بمدينة السادس من أكتوبر.
وأعرب السد العالى، عن سعادته البالغة باستضافة سميح بلبولة مدرب حراس فريق دمياط بالتسعينيات، مؤكدًا أن "بلبولة" صاحب الفضل عليه وأحد أهم المدربين الذين ساهموا فى ظهوره وبزوغ نجمه على الساحة الرياضة، وتمنى الحضرى أن تتكرر تلك الزيارة فى الأيام المقبلة، لاستعادة الذكريات.
ومازال الحضرى يرفض إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.
الحضرى مع سميح بلبولة
الحضرى وسميح بلبولة وأحمد بلبولة
احمد بلبولة والحضرى وياسين الحضرى وسميح بلبولة
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