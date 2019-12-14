التونسى هيثم قيراط حكما لمباراة المصرى وبيراميدز بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير التونسى هيثم قيراط مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامتها فى التاسع والعشرين من ديسمبر الجارى باستاد الإسكندرية . ومن المقرر أن يعاون قيراط كل من رمزي الحرش " مساعد حكم أول " وفوزي الجريدي مساعد حكم ثاني ، فيما سيقوم يسري بوعلي بمهام الحكم الرابع. يدخل المصرى المباراة فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز متصدر المجموعة .

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