تحديد حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، عن حكام مباريات غدًا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ووفقًا لما جاء عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن إبراهيم نور الدين سيقود لقاء الأهلي مع حرس الحدود.

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ويعاون نور الدين كلًا من، أحمد توفيق طلبة وسيد نافع، بالإضافة إلى عمرو سامي الحكم الرابع،

كما يقود صبحي العمراوي مواجهة أف سي مصر مع الإسماعيلي، ويعاونه محمد عبد المجيد ووائل شعبان، مع إسلام أبو شنب الحكم الرابع.

ويتولى محمود دسوقي إدارة مباراة سموحة وأسوان، ويعاونه تامر رشاد وشهاب راشد، على أن يتواجد أشرف مسعد كحكم رابع.