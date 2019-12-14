ليفربول يحلق في صدارة +10.. ليستر سيتي يتعثر أمام نوريتش

محمد اسماعيل - القاهرة - إنجلترا- (إفي):

أوقف نورويتش سيتي مسلسل انتصارات ليستر سيتي في البريميير ليج بعد أن أجبره على التعادل الإيجابي (1-1)، بينما واصل تشيلسي نتائجه الباهتة بخسارة جديدة على يد بورنموث بهدف نظيف، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ17 التي أقيمت السبت.

وعلى ملعب (كينج باور ستاديوم)، وضع النجم الفنلندي تيمو بوكي الفريق الضيف في المقدمة في الدقيقة 26.

ولكن أهدت النيران الصديقة التعادل سريعا لـ"البلوز" في الدقيقة 38 عن طريق الحارس الهولندي تيم كرول.

وبهذه النتيجة يتوقف مسلسل انتصارات "الثعالب" عند 9 انتصارات متتالية، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 39 نقطة ينفرد بها بالمركز الثاني، بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول الذي فاز على واتفورد بثنائية نظيفة.

بينما ما زال نورويتش قابعا في منطقة الخطر، المركز الـ19 وقبل الأخير، برصيد 12 نقطة.

وفجر بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أسقط تشيلسي في عقر داره (ستامفورد بريدج) بهدف نظيف.

حمل الهدف الوحيد توقيع لاعب الوسط دان جوسلينج قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية للفريق اللندني على التوالي، الرابعة خلال آخر خمس مواجهات، ليظل رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع.

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بينما بات رصيد بورنموث 19 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا، بعد أن استعاد نغمة الفوز بعد 5 خسائر متتالية.

وفاز بيرنلي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف على ملعب (تيرف مور).

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 54 عن طريق كريس وود.

ورفع الفوز رصيد بيرنلي إلى 21 نقطة يرتقي بها للمركز الـ12.

بينما ظل رصيد "الماجبيس" عند 22 نقطة يحتل بها المرتبة الـ11.

وبهدفين دون رد حصد شيفلد يونايتد نقاط مباراته أمام ضيفه أستون فيلا على ملعب (برامول لين).

جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني وحملا توقيع نفس اللاعب البريطاني جون فليك في الدقيقتين 50 و73.

وبات رصيد شيفلد 25 نقطة يقفز بها للمركز الخامس.

بينما تجمد رصيد "الفيلانس" عند 15 نقطة في المركز الـ18.