تعثر قبل الكلاسيكو.. برشلونة يسقط في فخ الأنويتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنويتا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ليبتعد بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الفريق الملكي لفالنسيا غدا الأحد بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر، أصبح رصيد ريال سوسييداد 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.

تأتي المباراة قبل الكلاسيكو المرتقب يوم الأربعاء المقبل بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" في اللقاء المؤجل بينهما.

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ملخص المباراة:

افتتح ريال سوسييداد التسجيل في الدقيقة الـ12 من المباراة، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء تسبب فيها سيرجي بوسكتس، لينفذها ميكيل أويارزابال بنجاح بعدما سددها في منتصف مرمى الحارس تير شتيجن.

وفي الدقيقة الـ37، نجح برشلونة من هجمة مرتدة سريعا إدراك التعادل، بعدما مرر لويس سواريز الكرة لجريزمان لينطلق بها الفرنسي نحو منطقة الجزاء ويودعها بشكل رائع من فوق حارس ريال سوسييداد.

وبعد مرور أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، قلب برشلونة الطاولة بعدما انفرد ليونيل ميسي بالمرمى، ليمرر الكرة إلى لويس سواريز الذي أودعها داخل الشباك لتصبح النتيجة (2-1) للضيوف.

وفي الدقيقة الـ62، سجل ريال سوييداد هدف التعادل عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك، بعدما استغل مهاجم الفريق ارتداد الكرة من الحارس تير شتيجن بعد عرضية ناتشو مونريال، ليودعها في الشباك.

تشكيل برشلونة: مارك تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، كليمو لينجليه، جيرارد بيكيه، خوردي ألبا، سيرجي بوسكتس، فرانكي دي يونج، إيفان راكيتيتش، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، لويس سواريز.