مصدر لمصراوي: أدهم السلحدار سيقود الإسماعيلي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
كشف مصدر في النادي الإسماعيلي، عن أن المدرب المؤقت أدهم السلحدار هو من سيقود مباراة الفريق أمام الأهلي وذلك بسبب عدم حسم ملف المدرب الأجنبي.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي الإسماعيلي يوم الخميس المقبل لحساب الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.
وقال مصدر في النادي الإسماعيلي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن المدرب أدهم السلحدار هو من سيقود مباراة الفريق أمام الأهلي.
وكان السلحدار قد قاد الفريق أمام نادي مصر للمقاصة بالدوري والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد.
كما سيقود السلحدار مباراة الفريق يوم الأحد أمام نادي مصر بالجولة 8.
إدارة الدراويش كانت قد قررت إقالة المدرب الصربي ميودراج يسيتش وذلك بسبب النتائج السيئة.
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