الهلال يسقط الترجي بقذيفة جوميز ويتأهل للمربع الذهبي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ :

استهل فريق الهلال السعودي لكرة القدم مشاركاته في بطولات كأس العالم للأندية بفوز ثمين 1 / صفر على الترجي التونسي اليوم السبت في الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.

وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة والذي يلتقي فيه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس على استاد "خليفة الدولي" في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل، يلتقي الترجي في نفس اليوم مع الخاسر من مباراة اليوم بين السد القطري ومونتيري المكسيكي وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس.

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وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد القطري بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الفريقين إلى حد كبير.

وفي الشوط الثاني، كافأ المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميز مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو الذي دفع به في الدقيقة 65 من المباراة وسجل اللاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 ليقود فريقه بجدارة إلى الدور قبل النهائي.

وضاعف محمد كنو من صعوبة المباراة على فريقه، بعدما نال إنذارين في الدقيقتين 83 و85 ليطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة.