19 لاعبًا في قائمة الأهلي أمام الحرس و8 مستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق الخاصة بمواجهة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز المقرر لها غدًا الأحد على ستاد القاهرة.

وتشهد المباراة غياب ياسر إبراهيم، حسام عاشور، علي معلول، حسين السيد، صالح جمعة، صلاح محسن، عمار حمدي، وجيرالدو بداية الإصابة ولإسباب فنية.

ويدخل الأهلي بقائمة مكونة من 19 لاعبًا على أن يتم استبعاد لاعب واحد منها قبل إعلان قائمة المباراة.

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وتكونت قائمة معسكر المباراة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير رامي ربيعة، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، وليد سليمان، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن.