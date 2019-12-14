مران الأهلى.. ياسر إبراهيم يغادر مصابا.. وكهربا يتدرب منفردا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

غادر المدافع ياسر إبراهيم تدريبات الأهلي خلال الاستعدادات الأخيرة للفريق قبل مواجهة حرس الحدود غدا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن ياسر إبراهيم غادر المران المسائي للأهلي اليوم السبت بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وحرص المدرب السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الفريق غدا أمام حرس الحدود.

وخاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب وفقرات بدنية بالكرة وذلك لمدة 40 دقيقة من بداية المران تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال.

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وشارك السداسي وليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ورمضان صبحي في فقرة التدريب على الركلات الثابتة.

وأجرى الثنائي مروان محسن ومحمد الشناوي حارس المرمى تدريبات إضافية بالجري حول الملعب.

وغاب حسام عاشور لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي للفريق مكتفيا بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم.

ويخوض الوافد الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا" تدريبات تأهيلية منفردة من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بعد فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.