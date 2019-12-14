صلاح يتخطى سواريز في 6 أرقام جديدة أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ليقود فريقه ليفربول لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي بتغلبه على ضيفه واتفورد (2-0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ17 من المسابقة.

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليرفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد واتفورد عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وواصل صاحب الـ27 عاما تألقه اللافت مؤخرًا بعد استمرار سلسلته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي، إذ أحرز هدفا وصنع مثله أمام بورنموث، قبل أن يسجل ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا.

وحقق صلاح عددا من الأرقام بثنائيته في مرمى واتفورد كالتالي:

- رفع صلاح رصيد أهدافه في بريميرليج هذا الموسم إلى تسعة أهداف، ليتساوى مع زميله السنغالي ساديو ماني ويحتل المرتبة الخامسة في لائحة ترتيب الهدافين التي يتصدرها جيمي فاردي مهاجم ليستر بـ16 هدفا.

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- بات فريق واتفورد الضحية المفضلة لصلاح في الدوري الإنجليزي بعدما استقبلت شباك الفريق ثمانية أهداف، ليتراجع بورنموث للمركز الثاني في قائمة ضحايا الفرعون المصري المسابقة بعد استقباله 7 أهداف.

- رفع صلاح رصيده إلى 84 هدفًا في 126 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، متفوقًا على الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الريدز السابق وبرشلونة الحالي، الذي أحرز 82 هدفًا خلال 133 مباراة.

- سجل صلاح 40 هدفًا في 52 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى ليفربول في بريميرليج على ملعب آنفيلد معقل الريدز، متفوقًا بفارق 5 أهداف عن أي لاعب آخر.

- ساهم صلاح حتى الآن في 85 هدفا خلال 88 مباراة مع ليفربول في بريميرليج، حيث سجل 63 هدفا وصنع 22 آخرين.

- آخر ثلاثة أهداف سجلها صلاح جاءت بقدمه اليمنى وجاءت بطريقة رائعة، حيث سجل أمام سالزبورج من زاوية مستحيلة، قبل أن يسجل أمام واتفورد في مباراة اليوم من قذيفة رائعة وبالكعب.