صورة.. تعليق ساخر من فتحي على تقارير "الـ20 مليون" من الزمالك لخطفه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اكتفى أحمد فتحي المدافع الأيمن للنادي الأهلي باستخدام "إيموشن ضاحك" ردا على تقارير رصد الزمالك لـ20 مليون جنيه لخطفه من الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت أنباء قد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد نادي الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه لمنحه راتباً سنوياً لأحمد فتحي من أجل خطفه من الأهلي رداً على صفقة محمود عبدالمنعم "كهربا".

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وقام فتحي من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالرد على تلك التقارير بـ"ايموشن ضاحك".

وأعلن الأهلي في وقت سابق تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك الأسبق بعدما فسخ عقده مع أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.