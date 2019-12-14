صلاح يكشف سر تسجيله بالقدم اليمنى.. ويوجه رسالة لجماهير ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح محمد صلاح جناح ليفربول بأنه يعمل على تدريب قدمه اليمنى من أجل التسديد في المرمى، قائلًا أن فريقه يمتلك خبرة التعامل مع فترات المباراة المختلفة ويأمل في تحقيق الفوز دائمًا.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب الفوز على واتفورد بثنائية، تولى تسجيلها بنفسه: "أنا أتدرب لألعب بشكل أفضل بالقدم اليمنى."

وتابع: "كنت محظوظ في الهدف الأول لقد كانت من هجمة مرتدة وساديو أرسل لي تمريرة جيدة، وجاء الهدف في توقيت جيد."

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ثم تحدث عن واتفورد منافس اليوم الذي يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب: "لقد لعبنا اليوم أمام منافس جيد، هم يستحقون مركز أفضل مما هم فيه الآن، وأتمنى أن نستمر في تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة."

وأوضح سبب التراجع عن ضغط المنافس في وسط ملعبه في بعض الأحيان، قائلًا: "الآن نحن نمتلك خبرة أكثر في اللعب معًا، ونعلم متى نرفع من سرعة المباراة ومتى نجعلها هادئة."

واختتم تصريحاته: "في بعض الأحيان يصاب الجمهور بالهلع، لكننا نمتلك الخبرة، نحن لدينا عدد من المباريات التي فزنا فيها بفارق هدف وهذا الأمر جيد."