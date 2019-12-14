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وصيف البريميرليج ليستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش

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سقط ليستر سيتي في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي، إيجابيًا، بهدف لكلا الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على "باور كينج"، ضمن منافسات الجولة الـ17

من الممتاز، "البريميرليج".

سجل هدف ليستر سيتي، تيم كرول حارس نوريتش بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 38، بينما سجل

هدف نوريتش تيمو بوكي في الدقيقة 26.

بتلك النتيجة، أصبح رصيد ليستر سيتي 39 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برصيد 49، بينما رفع نوريتش رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

 

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