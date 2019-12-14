رئيس المقاولون يؤازر لاعبي الفريق خلال المران

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حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على حضور مران الفريق الذي اقيم اليوم السبت في اطار استعداد الفريق لمواجهة وادي دجلة التي ستقام بعد غد الاثنين في الجولة الثامنة للدوري.
وهنأ رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني
وكان لاعبو الفريق قد اهدوا الفوز على المصري الى المهندس محسن صلاح الذي حرص على زيارة الفريق فور عودته من رحلة عمل بالخارج.
ويتصدر المقاولون جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل وحيد، وهزيمة وحيدة.
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