سلة الأهلي يفوز على القناة في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق القناة في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم السبت بثاني جولات دوري السوبر للمحترفين. السبت بثاني جولات دوري السوبر للمحترفين. أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧٣-٤٥.

كان الفريق قد حقق الفوز على القناة أمس في المباراة الأولى بينهما بنتيجة ٧٩-٥٩ ليحقق بداية قوية في مشوار البطولة. خلالها الفريق عرضًا قويًا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧٣-٤٥.كان الفريق قد حقق الفوز على القناة أمس في المباراة الأولى بينهما بنتيجة ٧٩-٥٩ ليحقق بداية قوية في مشوار البطولة.

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