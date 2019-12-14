برشلونة يتعثر أمام ريال سوسيداد بالليجا

تعثر برشلونة أمام نظيره ريـال سوسيداد، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلا الفريقين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني،

"الليجا".

سجل أهداف برشلونة كلا من : أنطوان جريزمان، وليونيل ميسي في الدقائق 38، 49، على نحو الترتيب، بينما

سجل أهداف ريـال سوسيداد، كلا من ميكيل أويارزبابال، وألكسندر إسحاق في الدقائق 12، و62.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة، في صدارة الدوري، بينما رفع ريـال سوسيداد رصيده إلى 28، في المركز الرابع.