تعثر برشلونة أمام نظيره ريـال سوسيداد، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلا الفريقين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني،"الليجا".
سجل أهداف برشلونة كلا من : أنطوان جريزمان، وليونيل ميسي في الدقائق 38، 49، على نحو الترتيب، بينماسجل أهداف ريـال سوسيداد، كلا من ميكيل أويارزبابال، وألكسندر إسحاق في الدقائق 12، و62.
بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة، في صدارة الدوري، بينما رفع ريـال سوسيداد رصيده إلى 28، في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتعثر أمام ريال سوسيداد بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.