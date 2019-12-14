‪ طاقم تحكيم تونسي لادارة مباراة المصري وبيراميدز بالكونفيدرالية‬

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظيره بيراميدز والمقرر اقامتها في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد الاسكندرية إلى طاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة هيثم قيراط.

ويعاونه كل من رمزي الحرش “مساعد حكم أول” وفوزي الجريدي “مساعد حكم ثاني” ، فيما سيقوم يسري بوعلي بمهام الحكم الرابع.

تجمع بين المصري ونظيره بيراميدز والمقرر اقامتها في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد الاسكندرية إلى طاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة هيثم قيراط.ويعاونه كل من رمزي الحرش “مساعد حكم أول” وفوزي الجريدي “مساعد حكم ثاني” ، فيما سيقوم يسري بوعلي بمهام الحكم الرابع.

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