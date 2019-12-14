فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام الحدود

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود بالأسبوع الثامن بالدوري الممتاز والمقرر لها السابعة والنصف من مساء الأحد باستاد القاهرة. باستاد القاهرة. وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى :شريف إكرامي و محمد الشناوي وعلي لطفي. خط الدفاع :رامي ربيعة وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني. وسعد سمير ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني. خط الوسط : اليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي و محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ووليد سليمان. خط الهجوم :جونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو .

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