أهلي 2003 يفوز على الحدود ببطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ على مضيفه حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالإسكندرية، ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية.
جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٦٧ من عمر المباراة عن طريق عبد الرحمن ممدوح لاعب فريق مواليد ٢٠٠٤، والذي استعان به محمد سعد المدير الفني في مباراة اليوم، لزيادة القوة الهجومية
بهذا الفوز رفع فريق الأهلي ٢٠٠٣ رصيده إلى ٢٨ نقطة، جمعهم من الفوز في ٨مباريات، والتعادل في ٤ مباريات، و ٣ خسائر، مسجلاً ٢٨ هدفاً مقابل ١٦ هدفاً في مرماه.
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