سجل أبطال كأس العالم للأندية في نظامه الجديد ونظامه القديم “كأس الإنتركونتيننتال”

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كأس العالم للأندية أو كما كانت تُسمى سابقًا بكأس الإنتركونتيننتال هو حدث سنوي يجمع أبطال المسابقات القارية للأندية “دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وكوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال الكونكاكاف ودوري أبطال أوقيانوسيا”.
في السابق كانت البطولة أوروبية-أمريكية جنوبية بين عدة أندية وكان ينظمها كل من الاتحادين الأوروبي لكرة القدم وأمريكا الجنوبية لكرة القدم.
وتُعدّ كأس الإنتركونتينيننتال نواة كأس العالم للأندية في نظامها الحالي. بعد انهاء العمل بفكرة مواجهة الفائز من بطولة دوري أبطال أوروبا والفائز ببطولة كأس ليبرتادوريس.
وأقيمت البطولة أول مرة في عام 1960 وفاز بها ريال مدريد الإسباني، بينما آخر بطولة أقيمت كانت عام 2004 وفاز بها بورتو البرتغالي علمًا بأن النظام الجديد لكأس العالم للأندية كان قد بدأ بالفعل في 2000 حين تُوج بها كورينثيانز في مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، إلا أنها توقفت لأسباب تسويقية ما حرم النادي الأهلي المصري من افتتاح المشاركات المصرية بعد تتويجه عام 2001 بدوري أبطال أفريقيا.
خلال فترة السبعينات وبسبب أحداث العنف انسحبت العديد من الفرق الأوروبية من البطولة بعد أحداث نهائي 1969، حيث اعتدى لاعبو إستوديانتيس دى لا بلاتا على لاعبي ميلان الإيطالي في مباراة الإياب بالعاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”.
وتم إلغاء البطولة مرتين تحديداً عامي 1975 و 1978، ولهذا ومن أجل تقليل العنف الذي هدد البطولة كلها، تم إجراء تعديل أخير على نظام البطولة في 1980، فتم اقامة مباراة واحدة على ارض محايدة مع لعب ركلات الجزاء لتحديد هوية الفائز.
وقد عبرت اليابان عن استعدادها للإستضافة المباريات بذلك، ومنذ ذلك العام وبدأ العمل بهذا النظام حتى إيقاف البطولة في 2004، وفي نفس العام التالي تم اعتماد اسم كأس تويوتا كأسم أخر للبطولة حيث أصبحت جميع المباريات التي تلعب في اليابان تحت رعاية شركة تويوتا للسيارات.
وتمتلك أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ونادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وناديي (ناسيونال، وبينارول) الأوروغويانيين الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الإنتركونتيننتال برصيد 3 ألقاب لكل فريق.
إليكم جدول أبطال كأس الإنتركونتيننتال 1960-2004 + وصيف كل نسخة:
|السنة
|البطل + البلد
|الوصيف+ البلد
|1960
|ريال مدريد- اسبانيا
|بنيارول- أوروغواي
|1961
|بنيارول- أوروغواي
|بنفيكا- البرتغال
|1962
|سانتوس- البرازيل
|بنفيكا- البرتغال
|1963
|سانتوس- البرازيل
|إيه سي ميلان- إيطاليا
|1964
|إنتر ميلان- ايطاليا
|إنديبندينتي- الأرجنتين
|1965
|إنتر ميلان- ايطاليا
|إنديبندينتي- الأرجنتين
|1966
|بنيارول- أوروغواي
|ريال مدريد- اسبانيا
|1967
|راسينغ- الارجنتين
|سيلتيك- اسكتلندا
|1968
|إستوديانتيس دي لا باتا- الارجنتين
|مانشستر يونايتد- انجلترا
|1969
|إيه سي ميلان- ايطاليا
|إستوديانتيس دي لا باتا- الارجنتين
|1970
|فيينورد- هولندا
|إستوديانتيس دي لا باتا- الارجنتين
|1971
|ناسيونال مونتيفيديو- اوروغواي
|باناثينايكوس- اليونان
|1972
|أياكس أمستردام- هولندا
|إنديبندينتي- الأرجنتين
|1973
|إنديبندينتي- الأرجنتين
|يوفنتوس- ايطاليا
|1974
|اتلتيكو مدريد- اسبانيا
|إنديبندينتي- الأرجنتين
|1976
|بايرن ميونخ- ألمانيا
|كروزيرو- البرازيل
|1977
|بوكا جونيورز- الارجنتين
|بوروسيا مونشنغلادباخ- المانيا
|1979
|أوليمبيا أسونسيون- باراغواي
|مالومو- السويد
|1980
|ناسيونال مونتيفيديو- اوروغواي
|نوتينغهام فورست- انجلترا
|1981
|فلامنغو ريغاتاس- الرازيل
|ليفربول- انجلترا
|1982
|بنيارول- اوروغواي
|أستون فيلا- انجلترا
|1983
|غريميو بورتو أليغرينزي- البرازيل
|هامبورغ- المانيا
|1984
|إنديبندينتي- الأرجنتين
|ليفربول- انجلترا
|1985
|يوفنتوس- ايطاليا
|أرجنتينوس جونيورز- الارجنتين
|1986
|ريفر بليت- الارجنتين
|ستيوا بوخارست- رومانيا
|1987
|بورتو- البرتغال
|بنيارول- اوروغواي
|1988
|ناسيونال مونتيفيديو- اوروغواي
|آيندهوفن- هولندا
|1989
|إيه سي ميلان- إيطاليا
|أتليتكو ناسيونال- كولومبيا
|1990
|إيه سي ميلان- إيطاليا
|أوليمبيا أسونسيون- باراغواي
|1991
|النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا
|كولوكولو-تشيلي
|1992
|ساو باولو- البرازيل
|برشلونة- اسبانيا
|1993
|ساو باولو- البرازيل
|إيه سي ميلان- إيطاليا
|1994
|فيليز سارسفيلد- الارجنتين
|إيه سي ميلان- إيطاليا
|1995
|اياكس امستردام- هولندا
|غريميو بورتو أليغرينزي- البرازيل
|1996
|يوفنتوس- ايطاليا
|ريفر بليت- الارجنتين
|1997
|بوروسيا دورتموند- المانيا
|كروزيرو- البرازيل
|1998
|ريال مدريد- اسبانيا
|فاسكو دا غاما- البرازيل
|1999
|مانشستر يونايتد- انجلترا
|بالميراس- البرازيل
|2000
|بوكا جونيورز- الارجنتين
|ريال مدريد- اسبانيا
|2001
|بايرن ميونخ- المانيا
|بوكا جونيورز- الارجنتين
|2002
|ريال مدريد- اسبانيا
|أوليمبيا أسونسيون- باراغواي
|2003
|بوكا جونيورز- الارجنتين
|ايه سي ميلان- ايطاليا
|2004
|بورتو- البرتغال
|أونس كالداس- كولومبيا
سجل أبطال كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال، ويتضمن النظام الحالي للبطولة مشاركة سبعة فرق تتنافس على اللقب في خلال فترة أسبوعين تقريباً.
وتتأهل الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس ليبرتادوريس، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أوقيانوسيا، دوري أبطال الكونكاكاف، مع النادي بطل الدوري من البلد المستضيف.
وأعلن مسؤولو الفيفا عام 1999 إنشاء البطولة كي يشارك فيها كل أبطال الإتحادات القارية لإضفاء نوع من الديمقراطية و مبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى نادي في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا و بطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الإتحادات القارية الأخرى تحتج لدى الفيفا كون لقب أحسن نادي في العالم محصوراً بين اتحادين قاريين فقط.
أقيم كأس العالم للأندية لأول مرة في عام (2000)، ولم تقم بين عامي (2001-2004) بسبب إنهيار شريكة الفيفا التسويقية، لتعود البطولة برعاية شركة تيوتا كل سنة منذ 2005 وهي النسخة التي شهدت الثنائي العربي اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري.
ونجحت دول البرازيل واليابان والإمارات والمغرب في استضافة البطولة على مدار السنوات الـ 15 الماضية، حتى حصلت قطر على حق استضافتها عامي 2019 و2020.
وقد فازت 10 أندية مختلفة في 15 نسخة من البطولة، ويمتلك ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، حيث فاز باللقب أربع مرات أعوام (2014، 2016، 2017 و2018)، ويأتي نادي برشلونة فى المركز الثاني بواقع ثلاثة القاب، ثم نادي كورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين.
بينما فاز باللقب مرة واحدة كل من (ساو باولو -إنترناسيونال) البرازيليين، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ما ساعد الأندية الإسبانية على التصدر في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 7 ألقاب.
إليكم جدول أبطال كأس العالم للأندية + وصيف كل نسخة:
|السنة
|البطل+البلد
|الوصيف+ البلد
|2000
|كورنتيانز- البرازيل
|فاسكو دا غاما- المكسيك
|2005
|ساو باولو- البرازيل
|ليفربول- انجلترا
|2006
|أنترناسيونال- البرازيل
|برشلونة- اسبانيا
|2007
|ميلان- ايطاليا
|بوكا جونيورز- الارجنتين
|2008
|مانشستر يونايتد- انجلترا
|ليغا دي كيتو- الإكوادور
|2009
|برشلونة- اسبانيا
|إستوديانتيس لا بلاتا- الارجنتين
|2010
|إنتر ميلان- ايطاليا
|تي بي مازيمبي- جمهورية الكونغو
|2011
|برشلونة- اسبانيا
|سانتوس إف سي- البرازيل
|2012
|كورنتيانز- البرازيل
|تشيلسي- انجلترا
|2013
|بايرن ميونخ- المانيا
|الرجاء البيضاوي- المغرب
|2014
|ريال مدريد- اسبانيا
|سان لورنزو- الارجنتين
|2015
|برشلونة- اسبانيا
|ريفر بليت- الارجنتين
|2016
|ريال مدريد- اسبانيا
|كاشيما أنتلرز- اليابان
|2017
|ريال مدريد- اسبانيا
|غريميو- البرازيل
|2018
|ريال مدريد- اسبانيا
|العين- الإمارات
|2019
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ريال مدريد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في شهر أكتوبر 2017 اعتماد بطولات كأس الإنتركونتيننتال لتكون بمثابة بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، ما يجعل ريال مدريد البطل القياسي لبطولة كأس العالم للأندية على مر تاريخها في نظامها القديم والحديث برصيد 7 ألقاب، 3 كأس إنتركونتينينتال و4 كأس العالم للأندية.
وإليكم جدول بأبطال كأس العالم للأندية في النظام القديم “إنتركونتتينينتال” والنظام الجديد:
|البطل
|عدد مرات التتويج
|ريال مدريد- اسبانيا
|7 مرات، أعوام (1960-1998-2002-2014-2016-2017-2018)
|إيه سي ميلان- ايطاليا
|4 مرات، أعوام (1969-1989-1990-2007)
|إنتر ميلان- ايطاليا
|3 مرات، أعوام (1964-1965-2010)
|برشلونة- اسبانيا
|3 مرات، أعوام (2009-2011-2015)
|بوكا جونيورز- الارجنتين
|3 مرات، أعوام (1977-2000-2003)
|ساو باولو- البرازيل
|3 مرات، أعوام (1992-1993-2005)
|بايرن ميونخ- المانيا
|3 مرات، أعوام (1976-2001-2013)
|مانشستر يونايتد- انجلترا
|مرتان، أعوام (1999-2008)
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