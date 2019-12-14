ريفر بليت بطلًا لكأس الأرجنتين للمرة الثالثة فى تاريخه

توّج فريق ريفر بليت، السبت، بلقب كأس الأرجنتين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه.

وإكتسح ريفر بليت نظيره سنترال كوردوبا بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة المحلية. وجاءت ثلاثية ريفر بليت عن طريق إجناسيو سكوكو وإجناسيو فرنانديز وخوليان ألفاريز في الدقائق 30 و67 و71. ويعد هذا ثاني ألقاب ريفر بليت في 2019 بعدما توّج بلقب كأس ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر لأندية أمريكا الجنوبية) في مايو الماضي. وبذلك، أنهى ريفر بليت شراكته مع بوكا جونيورز في قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب، ليغرّد على القمة منفردًا.

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