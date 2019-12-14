رياضة | تشيلسي يسقط امام بورنموث.. وليستر سيتي يتعادل مع نوريتش سيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسقط امام بورنموث.. وليستر سيتي يتعادل مع نوريتش سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق تشيلسي لهزيمة مفاجأة من فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي وبورنموث :-

وسجل جوسلينج هدف المباراة الوحيد لفريق بورنموث في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، وأضاع لاعبو البلوز الكثير من الفرص السهلة في الشوط الأول خاصة عن طريق الإنجليزي الشاب ماوسون مونت.

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نتيجة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي :-

وتعادل فريق ليستر سيتي مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور، وخسر فريق نيوكاسل يونايتد من فريق بيرنلي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور.

وفاز فريق شيفيلد يونايتد على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وأضاع غريليتش لاعب الفيلا ركلة جزاء في الشوط الثاني مما جعل فرصة فريقه صعبة للعودة إلى المباراة.

وكان قد بدأ فريق ليفربول مباريات هذة الجولة بالفوز على فريق واتفورد بنتيجة 2-0، حيث أحرز الدولي المصري محمد صلاح ثنائية الريدز في اللقاء.