رياضة | برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سوسييداد قبل معركة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سوسييداد قبل معركة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بملعب أنويتا في إقليم الباسك، لحساب مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدور الإسباني.

وفقط البلوجرانا بذلك نقطتين ثمينتين قبيل كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة.

الشوط الأول

سيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول في البداية مستغلين عاملي الأرض والجمهور، واستطاع سوسيداد تسجيل هدف التقدم عبر ميكيل أويارزابال في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء إحتسبها حكم اللقاء أنطونيو أربيلوا.

تراجع سوسيداد بعد الهدف، مما سمح للبلوجرانا بالسيطرة، وبالفعل تعادل أنطوان جريزمان لبرشلونة في شباك فريق الأسبق في الدقيقة 38، من صناعة زميله لويس سواريز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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الشوط الثاني

واصل لاعبو برشلونة ضغطهم المكثف في مطلع الشوط، وبالفعل سجل لويس سواريز الهدف الثاني للبارسا من تمريرة رائعة لأرجنتيني ليونيل ميسي في لدقيقة 49.

لكن لاعبو البارسا فشلوا في الحفاظ على تقدمهم بالنتيجة، ليتعادل ألكسندر إيساك لسوسيداد في الدقيقة 62.

وعبثا حاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف التقدم، لكنهم إصطدموا بدفاع حديدي من الباسكيين، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

بهذه النتيجة يرتفع برصيد برشلونة للنقطة رقم 35 في الصدارة، ويرتفع رصيد ريال سوسيداد للنقطة رقم 28، في إنتظار مباراة ريال مدريد وفالنسيا غداً.