رياضة | الجزيرة يتعثر أمام مركز شباب الحمام في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يتعثر أمام مركز شباب الحمام في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التعادل رفع رصيد الجزيرة رصيدة إلى 12 ويتصدر المجموعة مؤقتا ويرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة الثالثة.
وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس، ونجح فيها فريق برج العرب تحقيق أول فوز له في المجموعة علي فريق مطروح بهدف نظيف ليرفع فريق برج العرب رصيدة للنقطة الخامسة ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة السابعة.
وتختتم مباريات الجولة غدا بلقائين نحو المنافسة علي صدارة المجموعة حيث يلتقي فريق الحرية صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط فريق الهلال صاحب المركز الاول ويسعي الفريقين لتحقيق الفوز فالحرية يسعي للفوز للإقتراب من المنافسة علي القمة بينما يسعي الهلال للفوز للإنفراد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين عن الجزيرة المنافس.
وفي المباراة الثانية يواجهه شباب الضبعة صاحب الـ 10 نقاط نظيرة المصري السلومي صاحب ال 8 نقاط ويسعي الفريقين للفوز للمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة المشتعلة.
ترتيب المجموعة الرابعة عشر
1-الجزيرة 12 نقطة
2- الهلال 11 نقطة
3- شباب الضبعة 10نقاط
4- المصري السلوم 8 نقاط
5- الحرية 8 نقاط
6- مطروح 7 نقاط
7- برج العرب 5نقاط
8- الشرطة 3 نقاط
9- مركز شباب الحمام 3 نقاط