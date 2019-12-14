رياضة | نكشف تشكيل الأهلي الجديد بعد ضم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف تشكيل الأهلي الجديد بعد ضم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي رسمياً أمس الجمعة لمدة 4 مواسم ونصف بعد سداد قيمة الشرط الجزائي 400 ألف دولار.

ويستطيع كهربا الدفاع عن ألوان القلعة الحمراء بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام كهربا في أكثر من مركز داخل الملعب وكيف سيكون تشكيل النادي الأهلي بعد التعاقد مع كهربا رسمياً في الساعات الماضية.

ويجيد محمود كهربا اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الأكثر إجادة للوافد الجديد بالنادي الأهلي، كما يستطيع أيضًا أن يلعب مهاجم داخل الصندوق، وجناح أيمن، ولكن ليس بنفس جودة المركز الأساسي هو الجناح الأيسر.

ولعب كهربا في مركز الجناح الأيسر 108 مباراة، ساهم في 71 هدف، حيث سجل 46 هدف وصنع 25 هدف.

أما في مركز الجناح الأيمن لعب كهربا 16 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط، ليساهم في تسجيل 7 أهداف فقط.

أما في مركز المهاجم، لعب 5 مباريات، سجل هدفين وصنع هدف واحد، في مركز المهاجم الثاني، لعب 5 مباريات وسجل هدف واحد فقط.

وينافس كهربا في تشكيل الأهلي الجديد رمضان صبحي على اللعب في مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي.

ومن الوارد أن يلجأ السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إلى الاعتماد على رمضان صبحي في مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة، لافساح المجال لمشاركة كهربا في مركز الأساسي كجناح وهذه الطريقة الوحيدة التي قد يستخدمها فايلر، لحين انتهاء إعارة صبحي للأهلي.

الطريقة الثانية لتشكيل الأهلي مع فايلر في وجود كهربا هي الاستفادة منه في مركز رأس الحربة، على أن يلعب النيجيري جونيور أجايي كمهاجم ثانٍ له، دون تغيير طريقة لعب رمضان صبحي.

وفي هذه الحالة سيكون حسين الشحات جناح أيمن ورمضان صبحي جناح أيسر، وفي خط الوسط عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

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وفيما يلي تشكيل الأهلي في وجود كهربا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط وسط هجومي: رمضان صبحي، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي

تشكيل آخر في وجود كهربا مع الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط وسط هجومي: محمود كهربا، رمضان صبحي، حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.