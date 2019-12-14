رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. بعد ثنائية صلاح في مرمى واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. بعد ثنائية صلاح في مرمى واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، نجح الدولي المصري محمد صلاح، في إحراز هدفين، قاد بهما فريقه ليفربول لفوز ساحق على مضيفه واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. بعد ثنائية صلاح في مرمى واتفورد

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من رفع رصيده إلى 9 أهداف، بعد ثنائية اللاعب أمام واتفورد، ليصل إلى المركز الخامس في قائمة هدفي الدوري الإنجليزي، ليواصل إقترابه من صدارة البريميرليج، التي توج بلقبها في أخر موسمين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- جيمي فاردي برصيد 16 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج برصيد 11 هدفًا.

3- تامي أبراهام برصيد 10 هدفًا.

4- ماركوس راشفورد برصيد 10 أهداف.

5- محمد صلاح برصيد 9 أهداف.

6- هاري كين برصيد 9 أهداف.

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7- سيرجيو أجويرو برصيد 9 أهداف.

8- داني إنجز برصيد 9 أهداف.

9- ساديو ماني برصيد 9 أهداف.

10- تيمو بوكي برصيد 9 أهداف.

11- رحيم ستيرلنج برصيد 8 أهداف.

12- كريس وود برصيد 6 أهداف.

13- آشلي يارنس برصيد 6 أهداف.

14- راؤول خيمينيز برصيد 6 أهداف.

15- نيال موباي برصيد 6 أهداف.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول رفع رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، متقدما أمام ليستر سيتي الذي يستضيف نوريتش سيتي لاحقا بفارق 11 نقطة، فيما بقي واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.