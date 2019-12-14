رياضة | أهداف محمد صلاح اليوم| هدف عالمي بالكعب على طريقة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف محمد صلاح اليوم| هدف عالمي بالكعب على طريقة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفين لفريق ليفربول في المباراة ليستمر للمباراة الثالثة على التوالي في التسجيل، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي بالبريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان قد سجل محمد صلاح في مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا وصنع الآخر للمالي نابي كيتا، واحرز هدفا صعبا للغاية في شباك فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز لدور الثمن نهائي من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.