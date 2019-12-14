رياضة | فوز الدخان وتعادل الاتصالات وهزيمة بشتيل وتعادل الصيد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الدخان وتعادل الاتصالات وهزيمة بشتيل وتعادل الصيد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت لقاءات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، فوز للدخان بملعبه على حساب المعادي برباعية نظيفة، بالجولة العاشرة للموسم الحالي.

أحرز أهداف الدخان كلاً من مناع وعلاء عباس وأحمد أنيس (هدفين).

وسقط الإتصالات في فخ التعادل الثالث على التوالي أمام جينيس بهدف لكلا الفريقين.

وفاز حلوان العام على القومي بهدفين نظيفين، سجلهما بوتشي وحتاته في الدقيقتين 80 و 91.

وتعادل البدرشين أمام الصيد بهدفين لكلا منهما، تقدم الصيد عن طريق لاعبه محمود عزت في الدقيقة 5 وادرك اللاعب أحمد سمير (أوكا) التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

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وسجل اللاعب أدهم تركي هدف الصيد الثاني في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، وادرك اللاعب إسلام تاكي التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 89 من ركلة حرة مباشرة سددها في الزاوية اليسري من مرمي الصيد.

وخسر العياط خارج ملعبه من الصف بهدفين مقابل هدف، وفاز 6 أكتوبر على بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدف.

وبينما تختتم غداً لقاءات الأسبوع العاشر بمباراة جولدي أمام أبو النمرس على ملعب البلاستيك.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 25 نقطة

2- حلوان العام 22 نقطة

3- الإتصالات 21 نقطة

4- جولدي 20 نقطة

5- أكتوبر 18 نقطة

6- الصف 14 نقطة

7- جينيس 14 نقطة

8- أبو النمرس 12 نقطة

9- القومي 11 نقطة

10- بشتيل 9 نقاط

11- البدرشين 8 نقاط

12- الصيد 7 نقاط

13- المعادي 6 نقاط

14- العياط نقطتين