رياضة | أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفيه في شباك واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفيه في شباك واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن سعادته بعد تسجيله هدفين في شباك واتفورد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في شباك واتفورد بالدقيقة 38 من تسديدة R2 بقدمه اليمني، بينما جاء الهدف الثاني بـ"الكعب" في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وعن هدفه بالقدم اليمني قال محمد صلاح في تصريحات لـ BT Sport أتدرب على التسديد بالقدم اليمني لقد حالفني الحظ في الهدف اليوم في شباك واتفورد بعد تمريرة من ساديو ماني.

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وأكد محمد صلاح أن لاعبي ليفربول يمتلكون الخبرات الآن بحكم خوض العديد من المباريات سويا في الفترة الماضية، مشيرا أن الفريق اصبح يتحكم في ايقاع المباريات، ويحقق هدفه منها.

وأشار : " البطل احيانا يعاني قليلا في بعض المواجهات، لكننا أكثر خبرة الآن في التعامل مع المباريات التي نتقدم بها بهدف دون رد".

وبتلك النتيجة حافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة التاسعة في المركز الأخير.