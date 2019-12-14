رياضة | مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم السبت 14-12-2019 في مونديال الأندية live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم السبت 14-12-2019 في مونديال الأندية live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان بغداد بونجاح سعيداً بعد نهاية مباراة هيينجين سبورت وهو يحمل في يده جائزة Cloud Alibaba لأفضل لاعب في المباراة، كيف لا وهو الذي ساهم بقدر كبير في فوز فريقه وتأهله إلى الدور ربع النهائي، بعدما سجل الهدف الأول بطريقة جميلة لما استلم الكرة من زميله عبد الكريم حسن ليضع الكرة في الشباك، فضلاً عن تحركاته الكثيرة في الهجوم التي أقلقت كثيراً دفاع ممثل كاليدونيا الجديدة.

التقينا بغداد بونجاح بعد نهاية المباراة، وخص موقع FIFA.com بمقابلة حصرية، فتحدث عن الصعوبة التي وجدها السد في تجاوز منافسه، رغم أن الكل كان يظن أن اللقاء سيكون سهلاً "كنا قادرين على تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ثم تسيير اللقاء بارتياحية، لكن للأسف الحظ لم يكن في جانبنا" يقول بغداد قبل أن يضيف: "ضيعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، والسبب يعود للارتباك من جهة ونقص التركيز من جهة أخرى خاصة أمام المرمى."

ورغم أن السد القطري تلقى هدف التعادل وبعض التهديدات على المرمى من هجوم هيينجين، لكنه ظهر مرتاحاً ومتأكداً من الفوز، وهو نفس رأي بغداد بونجاح لما قال "لم نشك أبداً في قدرتنا على الفوز، لأننا كنا مسيطرين على المباراة طولاً وعرضاً، وحصلوا على فرصة واحدة سجلوا منها هدف التعادل، لكننا رجعنا في المباراة وبقينا مركزين لتسجيل الهدف الثاني، فرغم تضييعنا أكثر من خمس فرص، تمكنا في الوقت بدل الضائع من قتل المباراة."

وسيطوي السد القطري صفحة مباراة هيينجين بسرعة كي يفكر في المباراة الثانية التي تنتظره أمام مونتيري المكسيكي، خصم أصعب بكثير من هيينجين ومستواه مختلف، لكن بغداد يبدوا واثقاُ من قدرة فريقه على تجاوزه "أولا كان تركيزنا على مباراة هيينجين سبورت، والآن انتهت وضمنا التأهل، وبعدها سنفكر في مباراة مونتيري التي يجب أن ندخلها بتركيز عالي للفوز بها والتأهل إلى الدور نصف النهائي." يقول بغداد.

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عودة بغداد

ومن ناحية الإحصائيات، لم يبدأ بغداد بونجاح الموسم الحالي كمواسمه السابقة، حيث وجد صعوبة بعض الشيء في الوصول إلى مرمى الخصوم، ويشخص بغداد السبب، قائلاُ "بعد نهاية كأس أفريقيا عدت بسرعة إلى التدريبات ولم أستفد من الراحة اللازمة، لهذا ربما لم أسجل نفس عدد الأهداف التي سجلتها العام الماضي، لكننا أتمرن بقوة مع الطاقم الفني للعودة بقوة في الفترة المقبلة."

لكن تسجيل بغداد هدفاً أمام هيينجين سبورت قد يعيد له حسه التهديفي المعروف به في ناديه السد والمنتخب الجزائري، ويفتح له الشهية لتسجيل أهداف أخرى في كأس العالم للأندية FIFA، خاصة أنه سجل ثنائية مع الخضر مؤخرا، وها هو يسجل هدفاً أمام هيينجين، ويطمح لمواصلة عام 2019 الذين كان رائعاً بالنسبة لبغداد لحد الآن "لعبت كأس أفريقيا وفزت بها، ووصلت لنصف نهائي دوري أبطال آسيا مع السد ولم يسعفنا الحظ لبلوغ النهائي والتتويج، والآن أشارك في كأس العالم للأندية، لهذا أعتبر سنة 2019 استثنائية بالنسبة لي."

وقبل ختام المقابلة، تحدث بونجاح عن أهداف فريق السد القطري في كأس العالم للأندية FIFA التي تلعب على أرضهم وأمام جمهورهم، حيث قال "سنفعل المستحيل للتتويج بها، فإذا حققناها فسيكون أمراً رائعاً، وإذا عجزنا عن ذلك فهذه هي كرة القدم."