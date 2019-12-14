اونلاين | لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة السد ومونتيري بث مباشر اليوم الاربعاء live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة السد ومونتيري بث مباشر اليوم الاربعاء live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي مباراة السد القطري “البلد المضيف للبطولة” نظيره فريق هانجين سبورت “بطل دورى أبطال أوقيانوسيا”، اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2019، على ملعب “جاسم بن حمد”، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية في قطر.

موعد مباراة السد القطري ضد هانجين سبورت والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة السد القطري ضد هانجين سبورت، اليوم الأربعاء، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض

على قناتي beIN SPORT HD 1، وALKASS HD 3، بصوت يوسف سيف “beIN SPORT”، وخليل البلوشي “ALKASS”.

ويعد لقاء اليوم هو الظهور الثاني لفريق السد القطري في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما شارك في نسخة 2011 في اليابان، حيث حصد السد المركز الثالث بعد الفوز على نظيره كاشيوا ريسول الياباني، بركلات الجزاء الترجيحية 5 –

3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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ويعتبر لقاء الليلة فرصة سهلة أمام السد القطري للفوز في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية والصعود إلى الدور الثاني لواجهة مونتيري المكسيكي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويسجل هانجين سبورت الظهور الأول في البطولة، حث توج بطلًا لأوقيانوسيا، في المرة الثانية فقط لمشاركته فيها، ويعتبر أول نادي غير نيوزيلندي يمثل القارة في هذه البطولة العالمية منذ عام 2010.

يذكر أن نادي ريال مدريد الاسباني توج بطلًا للنسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لجميع أحداث مباراة افتتاح كأس العالم للأندية “قطر 2019” بين السد وهينجين سبورت، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الدوحة، 19:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت السعودية.

وسنتعرف من خلال هذا اللقاء على الخصم القادم لبطل دوري الكونكاكاف “مونتيري” في دور الـ 8، وتبدو حظوظ السد أعلى لما يمتلكه من خبرات في المسابقات القارية، لكن عليه أن يحذر من مفاجأت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

يشارك السد في نسخة هذا العام من مونديال الأندية بفضل تتويجه بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي بقيادة الهداف الجزائري البارع “بغداد بونجاح”.

بسؤاله عن التأقلم مع الانتقال من طريقة اللعب التي تميز بها أتلتيكو في ظل قيادة سيميوني واللعب بأسلوب برشلونة في ظل قيادة تشافي، رد جابي مبتسماُ بقوله "هذا سؤال جيد. من الواضح أنني اكتسبت بعض العادات من لعب الكرات الطويلة ومحاولة انتزاع الكرة الثانية وهذا يختلف عما يجري هنا حيث تحاول هنا الاستحواذ على الكرة في أقرب فرصة وهي بلا شك تجربة رائعة. لا شك أن التعرف على الأسلوبين وممارستهما على أرض الملعب يشكل توليفة رائعة ولا يقتصر الأمر على وقتنا الحالي فقط بل سيكون مفيداً للمستقبل".