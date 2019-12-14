اونلاين | kora on line | مشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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شاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق شيفيلد يونايتد بنظيره أستون فيلا في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بملعب بارامال لين ، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" .

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ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يقع أستون فيلا بالمركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.

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ويسعى أستون فيلا ، المحترف ضمن صفوفه تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبي المنتخب الوطني ، الى الفوز بمباراة اليوم والابتعاد عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن فريق ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر .

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وكان اخر فوز لفريق استون فيلا بالدوري الإنجليزي في الخامس والعشرين من نوفمبر امام فريق نيوكاسل يونايتد ، والتي انتهت بفوز الفيلاينز بثنائية نظيفة.

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