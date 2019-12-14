اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «BARCELONA» هدف صلاح رابط برشلونة

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يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسى ثلاث مباريات، حيث استطاع في اللقاء الماضي التغلب على ريال مايوركا وحقق الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 27 نقطة ويسعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره وهو لقاء صعب بأنه سيواجه فريق كبير بحجم برشلونة المتصدر حالياً للدوري الإسباني.

* التشكيل المتوقع :

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من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جونيور فيربو - جيرارد بيكي - صامويل أومتيتي - موسى واجو

خط الوسط : آرتور - فرينكي دي يونج - راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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