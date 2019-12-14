اونلاين | live| «يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة وسوسييداد بث مباشر اليوم 14-12-2019 في الدوري الإسباني للمحترفين «هدف ميسي»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| «يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة وسوسييداد بث مباشر اليوم 14-12-2019 في الدوري الإسباني للمحترفين «هدف ميسي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على استاد أنويتا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري الاسباني الممتاز.

موعد مباراة ليفربول واتفورد بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري

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