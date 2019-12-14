بريشيا يواصل الصحوة ويهزم ليتشي بثلاثية .

السبت 14 ديسمبر 2019

انتصر بريشيا الايطالي علي ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة ضمن إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز في المباراة التي أقيمت علي أرضية ملعب الاول بماريو ريجامونتي .

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تقدم أصحاب الملعب بالهدف الاول عن طريق المدافع الفنزويلي جون تشانسيلور في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول ، وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 44 أضاف المهاجم ارنستو توريغروسا الهدف الثاني، لينهى الحكم الشوط الأول من المباراة بتقدم بريشيا بهدفين مقابل لاشيء .

في الشوط الثاني لم تتغير الأحداث واصل بريشيا في الضغط ،بحثا عن مضاعفة النتيجة ،وبالفعل في الدقيقة 61من بداية الشوط الثاني أضاف نجم المباراة السلوفاكي الصغير نيكولاس سباليك الهدف الثالث لصالح بريشيا.

بهذه النتيجة حقق بريشيا الفوز الثاني علي التوالي تحت قيادة العائد كوريني ويرفع رصيده من النقاط الي 13نقطة في المركز السابع عشر بينما تجمد رصيد ليتشي عند 15 نقطة بالمركز السادس عشر .