الامارات | مدرب خورفكان: كل مباراة لها اهميتها وهدفنا الفوز على الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: كل مباراة لها اهميتها وهدفنا الفوز على الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب خورفكان الصربي غوران تيفوديتش بان فريقه يخوض كل مباراة من اجل تحقيق الفوز، كنتيجة مطلوبة من اجل تحسين موقعه في ترتيب فرق دوري الخليج العربي، واصفا كل مباراة لها اهميتها الخاصة، ومبينا انه اعد فريقه بشكل جيد للقاء الذي سيجمع خورفكان مع الوحدة بعد غد في العاصمة ابوظبي ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وقال غوران في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: اشعر بثقة عالية بان خورفكان سيقدم اداء قوي في المباراة القادمة انطلاقا من الحماس والجدية التي ميزت التدريبات والرغبة بتحقيق اول فوز في بطولة الدوري، ويمكنني ان اقول ان الفريق جاهز، وبالاخص بعد ان صححنا الاخطاء التي حصلن في المباراة مع الظفرة، وتابع: الوحدة فريق جيد ولديه لاعبين مميزين، وفريقنا بحالة جيدة بالرغم من الخسارة غير المستحقة في المباراة امام الظفرة التي قدم اللاعبون انظباطا تكتيكيا جيدا، مبينا انه والفريق يدركون ان كل نقطة مهمة في الوقت الحاضر لذلك سيلعب الفريق من اجل ان يحقق نتيجة مرضية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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