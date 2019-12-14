شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يكشف عن رغبته في العودة إلى تشيلسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البلجيكي «إيدين هازارد»، لاعب ريـال مدريد، عن رغبته في العودة مجددًا لفريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

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وظهر صاحب الـ 28 عاماً في فيديو خلال لقاء قصير جمع بينه وبين أحد جماهير تشيلسي، تم نشره على موقع صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، وقال له «حين أنتهي من عملي في ريال مدريد سأعود لتشيلسي».

وأضاف لاعب «الميرينجي» أنه يشاهد مباريات تشيلسي كلما أمكن ومعجب بأداء المدرب «فرانك لامبارد» مع الفريق في الموسم الحالي.

كان «هازارد» انتقل إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد مسيره امتدت لمدة سبع سنين داخل تشيلسي، قدم من خلالها أداءً قويًا لعب فيها 352 مباراة، وسجل من خلالها 110 أهداف وحصد الكثير من الألقاب.