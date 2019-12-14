شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد إيكاردي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب نادى باريس سان جيرمان في التعاقد مع المهاجم ماورو إيكاردى بشكل دائم، بعدما وصل للفريق الفرنسى معارًا الصيف الماضى من إنتر ميلان لمدة موسم.
وانتقل إيكاردى لسان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إنتر ميلان، مع خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو، وقالت صحيفة «توتو سبورت» إن النادى الفرنسى يتابع الأداء الرائع لإيكاردى مع الفريق منذ وصوله في الميركاتو الصيفى الماضى.
وتمكن إيكاردى من تسجيل 12 هدفا وصنع هدفين خلال 15 مباراة فقط مع سان جيرمان في جميع المسابقات.
وأضافت الصحيفة أن باريس بدأ بالفعل عملية الوفاء بشروط العقد مع إنتر ميلان، من أجل التعاقد مع إيكاردى بشكل دائم، إلا أن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال اللاعب الأرجنتينى، تقف عائقًا حتى الآن، ولفتت إلى أن واندا لم تعط الضوء الأخضر لإتمام الصفقة حتى الآن، في انتظار موافقة اللاعب.
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