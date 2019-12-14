شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل.. هل كان «كهربا» ضروريًا للأهلي وكيف يستفيد منه فايلر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ في يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه البرتغالي.

قبل انضمام «كهربا» الرسمي تواردت بعض الآراء: هل سيكون كهربا مفيدًا للأهلي أم لا؟

محمود عبدالمنعم كهربا – 25 عامًا – لديه 27 مباراة دولية مع منتخب مصر منذ سبتمبر 2013، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى.. قيمة اللاعب السوقية وفقًا لموقع Transfermarket تقدر بـ 1.7 مليون يورو.

كيف يستفيد فايلر من كهرباء

شارك كهربا في 197 مباراة حتى الآن، كان أغلبها في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي حقق كهربا فيه أكثر فعالية.

كيف يستفيد فايلر من كهرباء

في مركز الجناح الأيسر شارك كهربا في 118 مباراة، سجل 46 وصنع 25 بنسبة فاعلية 60%، في المرتبة الثانية كان الجناح الأيمن، ففي 26 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 2 بنسبة فاعلية 27%، بينما في مركز المهاجم شارك في 10 مباريات، سجل هدفين وصنع هدفًا بنسبة فاعلية 30%. أما مركز خط الوسط المهاجم «مركز 10» فشارك في 40 مباراة، سجل هدفين أيضًا وصنع هدفًا بنسبة 8%، وشارك كهربا اضطراريًا في مركز الوسط الأيسر مع اتحاد جدة في مبارتين فقط، لكن خلال هاتين المباراتين سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

مما سبق نستنتج أن كهربا يجيد في مركز الجناح الأيسر في المقام الأول، ثم في مركز 10 والجناح الأيمن، فماذا يفعل فايلر؟ وهل سيكون التعاقد مع كهربا مفيدًا؟

بداية إذا حصرنا لاعبي الأهلي هجوميًا سنجد الآتي:

في مركز المهاجم الصريح: وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجاي وصلاح محسن.

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في مركز الجناح: وليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات ورمضان صبحي وجيراليدو وجونيور أجاي وصلاح محسن.

في مركز صانع الألعاب: محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وصالح جمعة ومحمد محمود وعمار حمدي ووليد سليمان.

البداية بمركز المهاجم الصريح، فالأهلي يعاني وعلى الأرجح سيكون هناك مهاجم أفريقي في يناير المقبل، في مركز الجناح الأيسر هناك رمضان صبحي وهو من أفضل لاعبي الأهلي حاليًا، وفي مركز الجناح الأيمن حسين الشحات، وفي مركز صانع الألعاب محمد مجدي قفشة، فما دور كهربا؟ كهربا سيكون الاختيار الثاني في حال غياب أي لاعب من الثلاثي، سواء للإراحة أو للإصابة، وفي حال عدم المشاركة أساسيًا سيكون البديل الأول للأهلي.

الحالة الثانية أو الفائدة الثانية لوجود كهربا هو عدم قدرة الأهلي على دفع قيمة انتقال رمضان صبحي بالكامل في نهاية الموسم لهيدرسفيلد تاون.

أما الحالة الثالثة فهي مشاركة كهربا في مركز لاعب الوسط المهاجم، على أن يعود قفشة لمركز 8 أو يكون بجوار قفشة في خطة 4.1.4.1

كيف يستفيد فايلر من كهرباء

الحالة الرابعة هي عودة قفشة لوسط الملعب ودخول حسين الشحات لوسط الملعب المهاجم ودخول رمضان صبحي جناحا أيمن وكهربا جناحا أيسر، لكن النقطة السلبية هنا أن كهربا نسبيًا أقلهم في الناحية الدفاعية.

كيف يستفيد فايلر من كهرباء

ماذا عن فايلر؟ فايلر يميل للاعتماد على الأجنحة ويحب الجناح الذي يدخل إلى العمق ليسدد أو ليصنع وهو ما قد يميز كهربا في مركز الجناح الأيمن، حيث إنه يجيد اللعب بكلتا القدمين، على عكس الشحات الذي يجيد بالقدم اليمنى، على أن يتم الاعتماد على الشحات في مساحة وسط الملعب المهاجم، وهو الأقرب الاعتماد عليه في يناير المقبل، خاصة مع غياب حمدي فتحي ومحمد محمود حتى نهاية الموسم على الأقل، فسيتم الاعتماد على قفشة في وسط الملعب أمام أو بجوار السولية.

ماذا عن كهربا نفسه؟

بالطبع وبشكل مؤكد سيلعب فايلر على تطوير كهربا دفاعيًا ليواكب منظومة الأهلي، لكن في المجمل كهربا من أفضل الأجنحة في مصر وباستثناء الشحات ورمضان حاليًا، فهو أفضل اللاعبين الموجودين، وضعًا في الاعتبار انخفاض لياقة وليد سليمان بسبب عامل السن وعدم التحسن الكبير لأداء أحمد الشيخ والاعتماد على أجاي في الهجوم والاستغناء المحتمل عن جيرالدو مستقبلًا.