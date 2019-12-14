شكرا لقرائتكم الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه حرس الحدود غدآ الأحد في بطولة الدوري العام. وجاءت القائمة كالتالي : حراسة المرمى : شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد. خط الوسط :عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة، وليد سليمان خط الهجوم :حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن

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