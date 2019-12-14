شكرا لقرائتكم الضامة تبعد ياسر إبراهيم عن مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد بستاد القاهرة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
وكان فايلر استبعد حسام عاشور قائد الفريق من مواجهة حرس الحدود، وتدرب اللاعب في الجيم منفردا ثم غادر مقر النادي قبل انطلاق مران الفريق، وكان فايلر قد استبعد كلا من علي معلول وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي من مواجهة الحدود.
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