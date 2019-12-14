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الأهلي ضد حرس الحدود .. تفاصيل مران الأحمر اليوم

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جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة مطولة للتدريبات البدنيه تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال بالفريق.

الأهلي ضد حرس الحدود ..  فقرات بدنية بالكرة

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب وفقرات بدنية بالكرة وذلك لمدة 40 دقيقة من بداية المران الذي يقام مساء اليوم .

الأهلي ضد حرس الحدود ..  عبد الحفيظ يجتمع مع طبيب الأحمر

فيما اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين. 

الأهلي ضد حرس الحدود ..  عبد الحفيظ يستفسر عن ياسر غبراهيم

واجتمع عبد الحفيظ بالطبيب للاستفسار عن حالة ياسر إبراهيم الذي غادر المران لشكوى عضلية، فيما حرص مدير الكرة أيضا على الاطمئنان على بقية اللاعبين المصابين وموعد عودة للمران.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

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