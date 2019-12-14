شكرا لقرائتكم الأهلي ضد حرس الحدود .. تفاصيل مران الأحمر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي ضد حرس الحدود .. فقرات بدنية بالكرةوخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب وفقرات بدنية بالكرة وذلك لمدة 40 دقيقة من بداية المران الذي يقام مساء اليوم .
الأهلي ضد حرس الحدود .. عبد الحفيظ يجتمع مع طبيب الأحمرفيما اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.
الأهلي ضد حرس الحدود .. عبد الحفيظ يستفسر عن ياسر غبراهيمواجتمع عبد الحفيظ بالطبيب للاستفسار عن حالة ياسر إبراهيم الذي غادر المران لشكوى عضلية، فيما حرص مدير الكرة أيضا على الاطمئنان على بقية اللاعبين المصابين وموعد عودة للمران.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
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